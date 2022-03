3 Jahre Gefängnis für Brandstiftung bei Nachbarin

Der schon länger schwellende Nachbarschaftsstreit in Bad Ischl gipfelte Anfang Jänner in einer abgebrannten Gartenhütte. Der 43-Jährige hatte bei seiner 79-jährigen Nachbarin Feuer gelegt. Die Situation war nicht ungefährlich: Die Hütte stand nahe am Wohnhaus. Vorausgegangen war ein monatelanger Streit, bei dem er bei seiner „Feindin“ mit einem Ziegelstein ein Fenster eingeschlagen und sie gefährlich bedroht hatte.