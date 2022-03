Von Fahrbahn abgekommen: Lkw kippte auf „Süd“ um

Am Mittwoch gegen 15 Uhr war ein Lkw-Lenker auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als er auf Höhe Warmbad-Villach, im Bereich einer Baustelle, plötzlich von der Fahrbahn abkam. „Der Sattelschlepper schlitterte ungefähr 30 Meter dahin, ehe er am Seitenstreifen umstürzte. Der Lenker kam aber zum Glück mit leichten Verletzungen davon“, sagt Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach, die derzeit an der Unfallstelle noch im Einsatz steht.