Schuldirektor will nach Absetzung wieder Chef sein

Der offenbar recht eigenwillige Pädagoge war für die drei Volksschulen Waizenkirchen, Michaelnbach und Heiligenberg als Direktor zuständig. Im Vorjahr beschwerten sich wiederholt Eltern bei der Bildungsdirektion, weil ausgerechnet der Herr Direktor in der Schule keine Maske trug. Er hatte allerdings ein Attest, dass er keinen Mund-Nasen-Schutz vertrage. Und, so sein Anwalt Gernot Lehner: „Mein Mandant war während des Lockdowns alleine in der Schule, es war also unerheblich, ob er eine Maske aufgesetzt hatte oder nicht.“ Nach den Beschwerden und einer Weisung soll der Schulleiter jedoch dann ein Einsehen gezeigt haben.