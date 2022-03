Saharastaub färbt Schnee in Skigebieten braun

Eine gigantische Sandwolke mit Saharastaub ist am Montag und Dienstag über Spanien hinweggezogen und hat in zahlreichen Gegenden den Himmel orange gefärbt. Und nicht nur den, wie jetzt Aufnahmen aus dem Skigebiet Panticosa in der Provinz Huesca, nahe der französischen Grenze, zeigen. Dort ging der Sand auf die Pisten nieder und färbte den Schnee hellbraun ein (siehe Video oben).