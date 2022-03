Sahara-Staub färbt den Himmel über Österreich gelb

Doch auch Autos und Möbel im Freien dürften - auch im Norden und Osten Österreichs - wohl bald einen körnigen, gelben „Anstrich“ erfahren. Denn Niederschlag am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch wäscht den Staub aus der Luft und bringt ihn in Richtung Boden. Was man eher ungern putzen mag, sollte daher wohl besser in Sicherheit gebracht werden.