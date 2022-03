Saharastaub färbte Himmel über Spanien orange

Regen wird den Staub aus der Luft holen

Am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch wird Niederschlag den Staub aus der Luft waschen und ihn in Richtung Boden bringen. „Blutregen“ wird das dieses Wetterphänomen genannt, weil es im Normalfall von Niederschlägen begleitet wird. Im Winter kann „Blutregen“ auch in „Blutschnee“ übergehen. Dieses Mal war es jedoch trockener Staub, der sich über Europa ausgebreitet hatte.