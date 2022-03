Ohne Schein am Steuer: Verfolgungsjagd mit Polizei

Am Dienstag um 22.30 Uhr führte eine Polizeistreife im Bereich Haid und Traun Verkehrskontrollen durch. Um 22.38 Uhr fiel den Polizisten ein Pkw mit drei männlichen Fahrzeuginsassen auf. Nachdem der Lenker im Bereich der Einfahrt des Kreisverkehrs Dammstraße in Fahrtrichtung Pasching mittels Blaulicht zum Anhalten aufgefordert wurde, hielt dieser seinen Pkw im Kreisverkehr an. Danach wurde der Lenker mit Handzeichen zum Nachfahren aufgefordert. Dieser hielt Blickkontakt und nickte.