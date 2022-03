F1 im Klima-Fieber: Revolution oder Marketing-Gag?

„Unser Ziel ist es, die CO2-Emissionen (...) systematisch zu verringern und bis 2030 auf null zu senken“, liest man in der Formel-1-Nachhaltigkeitsstrategie. „Net Zero“ heißen die Zauberworte im Original. Ein ehrgeiziger Ansatz für ein Unternehmen, das in der Saison 2019 nach eigenen Angaben 256.551 Tonnen CO2 verblasen hat. Dabei muss man aber relativieren: Im Vergleich zu Olympischen Spielen oder einer Fußball-Weltmeisterschaft ist der CO2-Fußabdruck einer ganzen Saison relativ bescheiden. Bei einer Fußball-WM fällt ungefähr zehnmal so viel Kohlendioxid an.