Pkw kollidierten: Alkotest bei Lenker (38) positiv

Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 17 Uhr. Der 38-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf dem Rauthweg in Richtung Norden, wo er die Kreuzung mit dem Melachweg überqueren wollte. Zur selben Zeit fuhr die 46-Jährige auf diesem Weg von Osten kommend in Richtung Westen. „Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Slowene mit seinem Auto in die linke Fahrzeugseite der Frau einfuhr“, heißt es von der Polizei.