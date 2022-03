Gleisbagger war auf Steilstrecke nicht zu bremsen

Ein 44-Jähriger führte am Dienstag gegen 15.15 Uhr mit seinem gleisfähigen Bagger im Bereich der Ortschaft Stöttham, Gemeinde Straß im Attergau, Arbeiten an den Gleisen der Attergau Lokalbahn durch. Plötzlich platzte die Hauptdieselleitung des Arbeitsgerätes und Diesel floss über den heißen Motor. Aufgrund der dadurch entstehenden starken Rauchentwicklung befürchtete er, dass sein Bagger brennend am Gleis liegen bleiben könnte.