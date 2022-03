Wie das Grazer Kunsthaus attraktiver werden soll

Nach den „Krone“-Berichten zum „Grazer Kunsthaus als Millionenblase“ Ende Jänner hat der freiheitliche Kultursprecher Marco Triller eine schriftliche Anfrage ins Landhaus geschickt. Tenor des 21-Fragen-Konvoluts an Christopher Drexler: Wie will das Land das Kunsthaus so positionieren, um künftig breitere Bevölkerungsteile anzusprechen? Wir haben beim ÖVP-Kulturlandesrat nachgefragt.