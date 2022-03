„Wertvolle“ Bücher: Pensionistin zahlte 14.000 €

Nachdem sie schon einmal Werke gekauft habe, habe man nun weitere Bücher für sie, habe der Mann gesagt. Tags darauf kamen er und ein weiterer Herr zu der 78-Jährigen in die Wohnung. „Sie haben mir drei Faksimiles angeboten und gesagt, dass diese wertvoll seien“, so die Pensionistin. Sie sei so lange „beraten“ worden, bis sie einen Auftrag über drei Faksimiles um 14.000 Euro unterschrieb. 5000 Euro habe sie überwiesen. Für die 9000 Euro haben ihr die Männer gleich noch einen Darlehensvertrag bei einer deutschen Bank „vermittelt“.