Süße Fotos von Jennifer Lopez und Ben Affleck

Händchen halten

In Las Palmas wurde das Paar jetzt händchenhaltend bei einem Spaziergang durch die romantischen Gässchen gesehen. Auf einer gemütlichen Bank in einem Park machten die Stars auch eine Pause und genossen sichtlich die Gesellschaft des anderen. Sein Handy in der einen, J. Los Knie in der anderen Hand, schien Affleck seiner Liebsten viel zu erzählen zu haben. Der Schauspieler und die Sängerin und Schauspielerin sind nun bald ein Jahr wieder zusammen und neigen nicht dazu, ihre Liebe zu verstecken.