Vitis: Riesige Solidarität mit Ukraine-Familien

Mit einem großen Topf Pasta Asciutta, neu aufgestellten und frisch überzogenen Betten, mit Spielzeug und Naschereien für die Kinder und einem herzlichen Willkommen begrüßten in Vitis Karl und Monika Graf die Familie Lymanskyi und deren Freund Dimitri, die – wie berichtet – mit knapper Not aus dem Kriegsgebiet entkommen sind. „Das kann man nur machen, wenn man auch Platz hat“, sagt Karl Graf bescheiden. Das Haus seiner Tante, die sich im Pflegeheim befindet, stand leer. Die Grafs helfen, so wie viele Menschen in Vitis.