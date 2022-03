Mit Schusswunde über Grenze nach Vitis gerettet

Bei Lebensmitteltransport unter Beschuss geraten

Was war passiert? Öleksandr und seine Frau stellten kostenlose Lebensmittel an Militär und Notunterkünfte (siehe Videos) zu. Gezwungenermaßen waren ihre Kinder (6 und 3) dabei. Obwohl diese an Bord waren, schoss ein russischer Soldat mit seiner Kalaschnikow auf ihr Auto. Etwa zehn Kugeln durchlöcherten es, eine traf den Vater. Ein Verband wurde rasch angelegt, dann traten sie die Flucht an.