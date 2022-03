Heimischer Tourismus bekommt Krieg zu spüren

Energiekosten als weiterer Dämpfer

Die hochschießenden Energiekosten sind ein weiterer Dämpfer für die Betriebe, vor allem für jene mit Spa-Bereich. „Man sieht die Preisentwicklung nicht nur an der Zapfsäule, sondern das spüren auch die Hoteliers - das ist ein Wahnsinn“, so Stanits. Den Zeitpunkt der von der Bundesregierung geplanten ökosozialen Steuerreform sehe die Branchenvertretung daher „kritisch“, merkte er an.