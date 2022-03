Hier haben die ÖSV-Asse noch eine Kugel-Chance

Keine Kugel für den ÖSV gab es zuletzt 2019/20, in der vergangenen Saison schlugen im Super-G Vincent Kriechmayr sowie im Slalom Katharina Liensberger und Marco Schwarz zu. Dafür sieht es heuer im Nationencup gut aus: Nachdem Österreich in der vergangenen Saison zum zweiten Mal infolge den Kürzeren gegen die Schweiz gezogen hatte und auch in den Wertungen der Frauen und Männer nur auf Platz zwei landete, führt Rot-Weiß-Rot vor der Finalwoche in allen drei Listen. Bei den Männern geht es aber eng her, Österreich hat nur 19 Zähler Vorsprung auf die Schweiz.