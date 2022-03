Magna Steyr: Günther Apfalter ist wieder Chef

BMW-Produktion gestoppt

Bei Magna in Graz ist seit Montag die BMW-Produktion vorerst für zwei Wochen eingestellt, weil unter anderem Kabelbäume aus der Ukraine fehlen. Gleiches gilt für den Toyota Supra, der auf den BMW Z4 aufbaut. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen nun Urlaube und Gutstunden abbauen, manche müssen auch in Kurzarbeit. Neben BMW und Toyota-Modellen werden in Graz auch die Mercedes G-Klasse sowie der Jaguar I-Pace und der E-Pace produziert. Ab Herbst soll der vollelektrische SUV „Fisker Ocean“ hinzukommen.