Zehnjährige zündelten am Fußballplatz: Großbrand!

Zwei zehnjährige Burschen, die offenbar ein Lagerfeuer machen wollten, haben beim Fußballplatz in Veitsch (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark) am Sonntag einen riesigen Böschungsbrand verursacht. Nur dem raschen Eingreifen der örtlichen Feuerwehren ist es zu verdanken, dass kein Wohnhaus abgebrannt ist.