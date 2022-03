Arabella Koller nach Verletzung wieder am Ball

Ersten Sieg eingefahren



Das gelang schneller als erwartet: In der ersten Qual-Runde konnte sich die Salzburgerin gegen die Britin Sutherland klar mit 6:0 und 6:0 durchsetzen. Auch die zweite Runde bestritt sie erfolgreich, gewann gegen ihre Landsfrau Sophia Piech mit 6:4 und 6:1. „Ich hatte ein gutes Gefühl am Court, ich hoffe es geht so weiter“, war Arabella glücklich über ihre Rückkehr auf die internationale Bühne.