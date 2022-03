Schon 270 Menschen aus dem Krisengebiet geholt

„Es zeichnet unser Bundesland aus, dass wir in Krisensituationen so unkompliziert zu helfen bereit sind“, meint Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Für den gestrigen Sonntag wurden weitere Busse organisiert. Ob noch mehr als die angepeilten 500 geholt werden, hängt auch mit den verfügbaren Quartieren zusammen. Denn zusätzlich zu den Bussen reisen viele Geflüchtete auch selbstständig an.