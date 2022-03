Österreich schickt Ukraine Züge für Flüchtlinge

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat im Rahmen ihrer zweitägigen Reise nach Polen Hilfe beim Transport von Flüchtlingen angekündigt. Österreich werde „schon in den nächsten Tagen Züge an die polnisch-ukrainische Grenze schicken. Damit helfen wir, die ukrainischen Geflüchteten sicher aus den Krisengebieten zu bringen, und entlasten gleichzeitig die polnischen Flüchtlingslager vor Ort“, sagte Gewessler am Samstag an der polnisch-ukrainischen Grenze.