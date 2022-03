„Wir könnten jeden Pächter sofort austauschen“

Aber ginge das einfach, Pächter auszuwechseln?

Nein, zum Glück nicht. Die Zeiten, in denen Vereinsobmänner quasi Kaiser waren, sind lange vorbei. Es gibt genau sechs Gründe, warum jemandem seine Parzelle aberkannt werden kann. Mir ist eigentlich nur ein Fall wirklich in Erinnerung geblieben. Da hat in Steyr ein Mann seine Frau getötet. Ihm wurde die Parzelle aberkannt.