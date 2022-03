Top-Virologe: „Ich wäre vorsichtiger gewesen“

Scheibe um Scheibe mehr Grundimmunität

Generell blickt Andreas Bergthaler jedoch einigermaßen optimistisch in die Corona-Zukunft: „Wir werden jetzt Scheibe um Scheibe mehr Grundimmunität aufbauen.“ Damit komme man Schritt für Schritt in eine richtige Richtung. Der Virologe geht davon aus, dass, ähnlich wie bei der Grippe, vor der Jahreszeit, in der die Infektionen steigen, eine Booster-Impfung angeboten werde.