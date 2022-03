Anna Veith spricht so offen wie noch nie

Kaum eine Athletin stand in ihrer aktiven Zeit derart im Fokus der Öffentlichkeit wie die heute 32-jährige aus Hallein. Sei es wegen ihrer Triumphe, ihrer Auseinandersetzung mit dem ÖSV oder Verletzungen. Offen wie nie spricht Anna Veith, 2015 Österreichs bisher letzte Gesamtweltcup-Siegerin, in der neuen ServusTV-Dokumentation, die am Montag um 22.30 Uhr ausgestrahlt wird. Oben im Video sehen Sie den Trailer!