Wenn Zapfsäulen zum Feind werden

Andrea Zanker brodelt, angesprochen auf die steigenden Energiepreise, wie ein Vulkan. Die gebürtige Kärntnerin betreibt mit ihrem Lebensgefährten Günther Ertl die Berger Alm Saalfelden in der 17. Saison. Selten noch hat die Skihüttenbetreiberin so betrübt in die unmittelbare Zukunft geblickt.