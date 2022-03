„Hinterrücks wurde schon recht viel getuschelt“

„Krone“: Am Freitag in der Vorwoche hat sich der Bankdirektor plötzlich bei euch vom Projektteam gemeldet, gesagt, dass die 5000 Euro durch Zufall wieder aufgetaucht sind.

Julian Oberreiter: Mit diesem Anruf hätte ich nicht mehr gerechnet. Es klingt wie das Drehbuch eines Hollywood Spielfilms. Die Bank findet zwei Jahre lang – aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände – trotz polizeilicher Ermittlungen und interner Prüfungen die bis dato verschwunden geglaubte Geldtasche nicht. Das kann man gar nicht erfinden, so etwas gibt’s nur in echt.