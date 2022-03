Sturm-Aktion: Salzburg im Kopf - Ukraine im Herzen

Zu einhundert Prozent setzt der Klub beim Heimspiel gegen Austria Klagenfurt (20. 3.) ein riesiges Zeichen. Am Spieltag wird Geld für den Verein „Graz:Spendenkonvoi“ gesammelt. Pro verkaufter Tageskarte spendet Sturm einen Euro, pro Schal, der erworben wird, zwei Euro. Im Stadion wird es Sammelboxen für Pfandbecher geben. Der Becherpfand geht an Spendenkonvoi. In und um das Stadion werden Geldspenden gesammelt, so kann sich jeder Stadionbesucher auch bar an der Aktion beteiligen.