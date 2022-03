Wegsperre: Deutscher fuhr Feuerwehrmann nieder!

So etwas hat der Wiesinger Feuerwehrkommandant Walter Theuretzbacher noch nie erlebt: Als er kürzlich an einem Samstag die Sperre der Dorfeinfahrt überwachen sollte, wurde er von einem Autolenker niedergefahren. Der Deutsche raste daraufhin davon, konnte jetzt aber ausgeforscht werden. Theuretzbacher erinnern immer noch blaue Flecken an den Vorfall vom 26. Februar.