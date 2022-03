Rettungsfahrer: Es war grob fahrlässige Tötung

Ein fataler Unfall am 7. Mai 2021 kostete einer 76-jährigen Patientin das Leben. Der Rettungsfahrer (22) fuhr an der Kreuzung Grazbachgasse/Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz bei Rot ein und krachte in eine Bim. Dafür wurde er am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt (nicht rechtskräftig).