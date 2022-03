Krieg trifft steirische Automobilindustrie hart

Produktionsstopps in Deutschland

Autohersteller klagen bereits über Probleme bei der Zulieferung aus Osteuropa, da der Transport eingeschränkt ist. Der gesamten Branche droht nach der Erholung von der Corona-Krise eine weitere Verschärfung der Lage. Vor allem weil die Ukraine ein wichtiger Lieferant bei Kabelbäumen ist, die als Bauteile für die Funktion des Bordnetzes zuständig sind. Es ist ein Flechtwerk, das gut 50 Kilogramm schwer ist und insbesondere BMW, VW, Mercedes und Porsche nun fehlt. In Deutschland stehen deshalb schon die Bänder still.