„Könnten uns im Ernstfall nicht verteidigen!“

NATO-Beitritt Österreichs? „Dazu fehlt mir die Fantasie“

Auch aufgrund des mauen Budgets für das Heer zeigt sich Brigadier Cibulka skeptisch, was einen NATO-Beitritt Österreichs anbelangt: „Dort ist der Mitgliedsbeitrag zwei Prozent des BIPs und wir diskutieren über die Erhöhung auf ein Prozent“. Umso wichtiger sei die „eigene Verteidigungsfähigkeit“, was auch bedeutet, die Bevölkerung zu überzeugen: „Die Ukrainer sind deswegen so kampfkräftig, weil sie wissen, wofür sie kämpfen. Unsere Werte müssen wir auch selbst verteidigen!“.