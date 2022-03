Australien: Wegen Hochwasser Notstand ausgerufen

Als Reaktion auf die katastrophalen Überschwemmungen an Australiens Ostküste hat der australische Premierminister Scott Morrison am Mittwoch den nationalen Notstand ausgerufen. Die verheerenden Überflutungen haben bis dato 22 Todesopfer gefordert, die Infrastruktur in einigen Teilen der Bundesstaaten Queensland und New South Wales wurde völlig zerstört.