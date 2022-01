50,7 Grad: Hitzerekord in Australien egalisiert

Die lebensgefährliche Hitze in Australien werde in den kommenden Tagen andauern, wobei sich die Hitzepole vom Westen des Kontinents in dessen Osten verlagern werden, warnen Meteorologen. Die Schwelle von 50 Grad könne erneut überschritten werden, heißt es. In großen Teilen des Kontinents bewegt sich die Temperatur derzeit zwischen 36 und 48 Grad.