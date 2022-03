Weiter volle Solidarität mit der Ukraine

Ein Angebot, das in Zukunft sicher in Anspruch genommen wird, denn täglich kommen Flüchtlinge aus der Ukraine bei uns an. Wer in Ebreichsdorf helfen will, kann sich unter 02254/ 72218-0 jederzeit bei der Gemeinde melden. „Bitte vor Sachspenden Rücksprache halten“, heißt es.