Totalschaden nach Unfall: Wer war der Lenker?

Gegen 2 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Verkehrsunfall nach Windorf beordert. Laut ersten Ermittlungen war ein Pkw in der Premstätter Straße von der Fahrbahn abgekommen und in einer Hofeinfahrt zuerst gegen ein Einfahrtstor, dann gegen einen Zaun und in der Folge gegen eine Hausmauer geprallt. Im Fahrzeug befanden sich zwei Insassen. Der 32-jährige Zulassungsbesitzer aus dem Bezirk Graz-Umgebung und ein 26-jähriger Grazer. Der 26-Jährige, der schwer verletzt wurde, wurde an der Unfallörtlichkeit angetroffen. Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert.