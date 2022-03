Aufregung um verweigerte Flüchtlings-Unterbringung

Die Solidarität der Oberösterreicher mit der Ukraine ist enorm. Täglich werden private Wohnmöglichkeiten gemeldet und Initiativen gestartet. 266 Menschen haben bis gestern in den Notunterkünften in Ohlsdorf, Mondsee und Litzlberg Unterschlupf gefunden. Die Unterkunft in Linz ist zwar bereit, aber noch nicht in Betrieb.