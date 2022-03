LIVE ab 17.45 Uhr: Slalom der Herren in Flachau

Was ein einziges gutes Wochenende alles ändern kann! Nur auf Platz neun lag Henrik Kristoffersen, ehe er sich mit seinem Doppelsieg in Garmisch-Partenkirchen an die Spitze der Slalomwertung im alpinen Ski-Weltcup katapultierte und nun am Mittwoch beim Flutlichtrennen in Flachau (17.45/20.45 Uhr) den Sack auch gleich zumachen kann. Am elegantesten mit einem Sieg-Hattrick. Manuel Feller ist in der Disziplinen-Wertung nur Fünfter, aufgegeben wird aber (noch) nicht. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.