„Grazie!“ Manfred Mölgg sagt mit Sekt-Party Ciao

Mit einer Sekt-Party im Ziel verabschiedete sich Manfred Mölgg beim Slalom in Flachau vom Weltcup-Zirkus. Der 39-jährige Südtiroler hat nach 329 Starts und drei WM-Medaillen (2007 in Are Silber im Slalom, 2011 in Garmisch Bronze im Slalom und 2013 in Schladming Bronze im Riesentorlauf) am Mittwoch seine Karriere beendet.