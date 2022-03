Keine Angst | Kalter Krieg ums Gas

Keine Angst. „Ich bin selbst bereit, eine Kalaschnikow in die Hand zu nehmen und dem Dreckskerl in den Kopf zu schießen“, sagte die frühere ukrainische Ministerpräsidenten Julia Timoschenko 2014 in einem heimlich abgehörten Gespräch über Wladimir Putin. Die zierliche 61-Jährige mit dem typischen geflochtenen Haarkranz ist ein politisches Urgestein des jetzt von Russland überfallenen Landes und sprach mit ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz über die Lage in der Ukraine - nachzulesen heute in der „Krone“. Sie lobt dabei unter anderem den Heldenmut ihrer Landsleute und fordert wie Präsident Zelenskij eine von der NATO überwachte Flugverbotszone über der Ukraine. Da wendet im Gespräch Wehrschütz ein, dass sich der Westen davor fürchte, dann in einen Krieg mit Russland hineingezogen zu werden. Timoschenko erwidert, dass die „NATO-Führer keine Angst haben dürfen, wenn es darum geht, dem absoluten Bösen entgegenzuwirken“. Und sie meint vor allem, der Westen müsse keine Angst haben angesichts des in der Ukraine offensichtlich werdenden Bildes des russischen Militärs. Sie sagt: „Schauen Sie sich den Zustand der Armee genau an, die gegen uns kämpft: demoralisierte Soldaten, die nicht verstehen, wofür sie kämpfen; schauen Sie sich an, mit welchen Infanteriewaffen sie kämpfen, das ist das vorige Jahrhundert; nur wenige Waffen sind neu.“ Und gibt die Ex-Ministerpräsidentin Verhandlungen mit Russland eine Chance? Timoschenko: „Wie soll die Diplomatie funktionieren, wenn die Waffen nicht schweigen und wenn Verhandlungen geführt werden und unsere Kinder, die durch humanitäre Korridore gehen, aus nächster Nähe erschossen werden; wenn unsere Städte und Flughäfen sowie Krankenhäuser bombardiert werden?“ Die Russen hätten, meint sie, nicht damit gerechnet, dass die Ukrainer einen derartigen Widerstand leisten werden, und sie brauchten daher jetzt Zeit. Doch „Zeit“ - das bedeutet wohl auch: viele weitere Tote und Verwundete auf beiden Seiten.