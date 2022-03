Bogner-Strauß und Kahr: „Frauenbudgets zu klein“

Juliane Bogner-Strauß, geboren am 3. 11. 1971 in Wagna, wuchs am Weingut ihrer Eltern auf. Nach dem Studium wurde sie Professorin für Biochemie an der TU Graz. Ende 2017 wurde sie in der Regierung Kurz I Frauenministerin für die ÖVP. Seit 2018 ist sie Bundesleiterin der ÖVP-Frauen, seit Dezember 2019 steirische Landesrätin für Bildung, Gesellschaft (Frauen), Gesundheit und Pflege. Verheiratet, drei Kinder, lebt in Graz.

Elke Kahr, geboren am 2. 11. 1961 in Graz, wuchs im Arbeiterbezirk Gries auf. Seit Beginn der 1980er-Jahre ist sie Mitglied der KPÖ, seit 1993 Gemeinderätin. 1998 wurde sie Klubobfrau der KPÖ in Graz. Viele Jahre war sie als Stadträtin für den Wohnbereich zuständig. Bei der Graz-Wahl 2021 verdrängte sie die ÖVP vom ersten Platz, wurde Bürgermeisterin und übernahm die Frauenagenden. Lebt mit Partner in Graz, ein Sohn.