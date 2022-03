FSB-Informant: Krieg ist „Fehlschlag“ für Russland

„Keine Optionen für einen Sieg“

In dem Bericht wird das komplette russische Handeln in der Ukraine infrage gestellt, dieses geschehe aus einem „Gefühl“ heraus. „Unsere Einsätze müssen immer höher werden, in der Hoffnung, dass plötzlich etwas für uns herauskommt“, so der mutmaßliche Informant. „Im Großen und Ganzen hat Russland aber keinen Ausweg. Es gibt keine Optionen für einen Sieg, nur eine Niederlage“, schreibt er.