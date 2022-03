Leistbares Wohnen à la NEOS

Mit vier Maßnahmen wollen die NEOS Wohnungseigentum wieder zu etwas Leistbarem machen. So wollen die Pinken etwa in den Bereichen Wohnbauförderung und Erwerbsnebengebühren nachjustieren. Ein früher Eigentumserwerb, eine hohe Flexibilität bei Haushaltserweiterungen und finanzielle Sicherheit in den späten Lebensjahren sollen so sichergestellt werden.