Vergnügte Queen empfing Kanadas Premier Trudeau

Auf Bildern waren die beiden beim Handschlag und Gespräch in einem Raum des Schlosses zu sehen. Die Königin trug ein Kleid mit Ornamenten in Blau, Grün und Weiß. Im Hintergrund war ein riesiger Blumenstrauß in den Farben Gelb und Blau, den Farben der Ukraine, zu sehen. Trudeau ist zu Ukraine-Gesprächen mit Boris Johnson in London.

Sowohl die Queen als auch Trudeau wirkten bei ihrem Treffen sehr vergnügt.