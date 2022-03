Queen: Familientreffen nach Corona-Infektion

Die Corona-Infektion von Queen Elizabeth hat in der letzten Woche die Briten in Sorge versetzt. Doch die rüstige Monarchin hat die Erkrankung gut überstanden, wie die „Daily Mail“ jetzt berichtete. Am Wochenende traf sich die 95-Jährige sogar wieder mit ihren Enkeln und Urenkeln in Frogmore.