Im Ernstfall: Könnte sich Österreich verteidigen?

Deutsche Nachbarn rüsten ordentlich auf

So erklärte der deutsche Kanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung: „Wir erleben eine Zeitenwende“ und plötzlich war möglich, was vorher undenkbar war: die Bundeswehr erhält 100 Milliarden Euro Sondervermögen für Investitionen und Rüstungsvorhaben, außerdem möchte man in Zukunft mehr als zwei Prozent des BIP für die Verteidigung ausgeben. „Wir tun dies auch für uns, für unsere eigene Sicherheit“, so Scholz.