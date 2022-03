Landesverteidigung? So steht es um unser Heer

Schon in Friedenszeiten hart am Anschlag

Ein Überblick: An die 14.000 Berufssoldaten stehen derzeit im Sold, dazu kommen heuer auf das Jahr verteilt 16.500 Wehrpflichtige, die ausgebildet werden. 25.000 Milizsoldaten nehmen gelegentlich an Übungen teil. Schon in Friedenszeiten stößt man damit an seine Grenzen. Ein hochrangiger Offizier, der selber gerade im Auslandseinsatz steht, erklärt im „Krone“-Gespräch die Personalknappheit mit dem aufwendigen ständigen Ausbildungsbetrieb. Und den gleichzeitigen Einsätzen an der Grenze, rund um Covid oder – wie bei ihm gerade – im Ausland.