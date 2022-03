Gesuchten Transportunternehmer aus Verkehr gezogen

Am 17. November 2021 zeigte ein 54-jähriger Transportunternehmer bei der Autobahnpolizei Hartberg an, dass sein ehemaliger Mitarbeiter mit einem Lkw seiner Firma unberechtigt auf der A2 von Wien nach Graz unterwegs sei. Der Unternehmer habe dem 26-Jährigen am Vortag bereits gekündigt.