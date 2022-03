Chef von RBI-Tochter Priorbank in Minsk verhaftet

Der Chef der belarussischen Priorbank, Sergej Kostjutschenko, ist in Minsk festgenommen worden. Eine Sprecherin des Priorbank-Mutterkonzerns Raiffeisen Bank International bestätigte am Sonntag einen entsprechenden Medienbericht. „Wir kommentieren das darüber hinaus nicht“, mit der Bank habe die Verhaftung jedenfalls „nichts zu tun“, so die Sprecherin. Weitere Details nannte sie nicht.