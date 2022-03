Mit Teleskopschlagstock auf Opfer eingeschlagen

Ohne ersichtlichen Grund hielt ein schwarzer Pkw in der Klagenfurter Innenstadt vor einem sich dort befindlichen Schutzweg an. Eine Zivilstreife des SPK Klagenfurt konnte dabei beobachten, dass der Fahrer, eine weibliche sowie eine weitere Person aus dem Fahrzeug ausstiegen und mit einem am stehenden 24-Jährigen in Streit geraten waren.